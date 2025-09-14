La Torres passa da una sconfitta che poteva aprire la crisi al rimpianto di una vittoria mancata, con l'arbitro che dopo aver visto il Var non concede un rigore per un fallo di braccio abbastanza netto. Finisce 1-1 a sestri levante contro il neopromosso e modestro Bra.

Partita non brillante quella dei rossoblù che hanno accusato le assenze del solito Mastinu (rientrerà tra un mese) e dello squalificato Brentan.

A centrocampo Masala e Zecca non hanno fatto pesare l'esperienza e solo i guizzi di Lunghi (al tiro al 24' e 26' ma senza inquadrare la porta) e Musso /tiro sotto la traversa deviato alla mezzora dal portiere) hanno dato pericolosità all'azione.

I padroni di casa sono passati al 35' su fallo laterale: respinta corta di testa di Antonelli e Sinani calcia forte, con Petriccione che sfiora soltanto.

Nella ripresa i cambi arrivano al 71' (un po' tardino) ma sono decisivi: al 74' Fabriani mette dentro una palla che Diakite rovescia in gol. Nel recupero miracolo del portiere su tiro di Sala e salvataggio sulla linea su deviazione conseguente di Musso.

La Torres però chiede il Var per l'azione precedente, dove su traversone di Scheffer Maressa colpisce la palla col braccio alzato. L'arbitro osserva il monitor ma nega un penalty sacrosanto. E va rircodato che già nel primo tempo si era rimangiato l'espulsione di un giocatore e il rigore per una trattenuta in area ai danni di Musso.

© Riproduzione riservata