Il debutto nella Coppa Italia Frecciarossa, quella della serie A, avverrà proprio contro il Mantova, la formazione che ha ingaggiato la punta Francesco Ruocco, per tre campionati a Sassari. L'appuntamento è per il 3 agosto al “Vanni Sanna”. Una inversione di campo dovuta ai lavori nell'impianto del club che milita in serie B.

Qualora la squadra di Greco riuscisse a passare il turno se la vedrà contro il Lecce. L'eventuale terzo turno è contro la vincente tra Sassuolo e Cittadella, mentre nel turno successivo l'avversaria è il Milan.

Qualora la Torres dovesse uscire dalla Coppa Italia maggiore, potrà comunque cimentarsi in quella di serie C: il 17 agosto affronterà la vincente tra Albinoleffe e Sestri Levante, sempre allo stadio “Vanni Sanna”.

© Riproduzione riservata