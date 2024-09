La Torres si riporta in testa alla serie C almeno momentaneamente. Vince l'anticipo sul campo del Sestri levante per 2-1 dopo una gara che poteva vincere in scioltezza e si complica quando Scotto (tra i migliori in campo) calcia sul portiere il rigore del 2-0. I liguri pareggiano ma in chiusura è ancora Fischnaller a segnare.

Cronaca. Il tecnico Greco rimette Mastinu a centrocampo insieme a Casini. È a sinistra che la Torres mette in crisi i liguri, perché Liviero spinge e lo fa anche Scotto, così dopo i pericoli iniziali (bel traversone dell'es Nunziatini) fioccano traversoni dalla fascia e uno di Scotto finisce sulla parte alta della traversa. Alla mezzora sempre da sinistra, ma dal mancino educatissimo di Mastinu il cross a mezz'altezza che Nanni con torsione incorna per il vantaggio.

Nel secondo tempo la Torres potrebbe chiuderla subito, perché guadagna il rigore per il tocco di braccio di Valentini, ma il portiere intuisce e in tuffo neutralizza il tiro di Scotto. Il Sestri levante si carica e pareggia con Valentini che segna di testa su traversone di Furno.

La gara diventa incerta, Greco butta nella mischia Fischnaller e il bomber quasi al 90' piazza la zampata sottoporta che vale il 2-1.

© Riproduzione riservata