Non proprio una collocazione agevole. La Torres resta nel girone B, che ha prodotto due delle quattro promosse in serie B (Cesena vincitrice del campionato e Carrarese vincitrice dei playoff) ma dalla serie cadetta scendono due squadre delle quattro retrocesse: Ternana e Ascoli.

Cambia la formazione giovanile della serie A: la Juventus Next Gen va nel girone C, mentre in quello della squadra sassarese approda il Milan Futuro, l'Under 23 rossonera.

Questa la composizione del girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

