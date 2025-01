Un'operazione di mercato da fare invidia ai servizi segreti. Il trequartista argentino Pato Goglino è andato al Sestri Levante. La società sassarese contava di annunciarlo oggi, ma ieri la nuova squadra ha fatto esordire Goglino nella ripresa della gara casalinga contro il Pontedera, vinta peraltro dagli ospiti.

Basti dire che Goglino è arrivato sabato mattina in nave e ha giocato gli ultimi venti minuti del match senza neppure un allenamento coi nuovi compagni.

L'uscita del giocatore argentino libera uno spazio per l'attaccante che la Torres cerca sul mercato per sostituire il capitano Scotto, out per due mesi dopo la frattura al perone di una gamba.

