Non c'è due senza tre, ma anche senza quattro e cinque. La Torres ha raggiunto l'accordo per confermare il tecnico Alfonso Greco sino al 2026. Contratto biennale dunque per l'allenatore romano che da tre stagioni siede sulla panchina rossoblù.

La società Abinsula intende proseguire sul cammino tracciato che ha portato al clamoroso secondo posto e ai playoff per la promozione in serie B. Per questo è stato anche confermato qualche giorno fa il direttore sportivo Andrea Colombino.

L'obiettivo è ritentare l'assalto alla Serie B, diventata ormai un obiettivo e non più un sogno. Da questo momento si apre il mercato. La Torres dovrà cercare di individuare quei tre-quattro giocatori che possono rinforzare un gruppo già solido e di qualità.

