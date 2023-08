Il Tar riammette il Lecco e lascia fuori dalla serie B la Reggina che farà ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Il Perugia, beffato, si ritrova di nuovo in C. E siccome il Consiglio di Stato si pronuncerà il 29 agosto, appare ormai chiaro come salterà la data del 27 agosto per l'inizio del campionato di terza serie. Si partirà quasi sicuramente il 3 settembre.

Salta il primo turno di Coppa Italia e quindi il derby fra Torres e Olbia, che era in programma il 20 agosto. A questo punto il torneo dovrà ritagliarsi uno spazio infrasettimanale durante il campionato.

Lunedì verranno fatti i gironi e Torres e Olbia dovrebbero essere confermate nel girone B. L'unico spostamento possibile è nel girone A, ma sarebbe davvero un colpo di scena. Nel calendario vista l'incertezza dei ricorsi, potrebbe figurare una X al posto di una delle squadre.

Intanto questa mattina la squadra sassarese ha consegnato un gagliardetto a Stefania Piller Hoffer, assessora del comune friulano di Sappada-Plodn, che ospiterà la comitiva rossoblù sino a domani.

© Riproduzione riservata