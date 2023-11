Obiettivo: ritorno alla vittoria. Dopo la prima sconfitta in campionato ad opera della Virtus Entella e quella meno dolorosa contro la Juventus Next gen in Coppa Italia, la Torres è chiamata a ritrovare il successo domani pomeriggio alle 14 contro l'Ancona. Col conforto del pubblico del “Vanni Sanna” che ormai si è attestato oltre le 4 mila presenze.

Il tecnico Greco recupera il difensore Idda e il centrocampista-trequartista Mastinu, mentre dovrebbe restare ancora fuori l'esterno sinistro Liviero oltre all'esterno destro Zecca e allo squalificato Scotto. Con Idda in difesa si potrebbe persino pensare ad utilizzare Fabriani o Siniega da esterno a tutta fascia. In attacco invece la coppia Fischnaller-Diakite sarà supportata da Ruocco.

L'Ancona è reduce dalla vittoria sul Perugia, che come i rossoblù era imbattuta. Il ritorno in panchina di Colavitto ha portato qualche beneficio in termini di risultati e la formazione del magnate malese Tiong resta un'avversaria pericolosa che nelle ultime sei partite ha segnato 10 reti.

