Il pareggio casalingo contro il Legnago Salus per 0-0 lascia delusa la Torres che puntava a tornare al successo dopo lo stop contro la vice capolista Ternana. Ora il distacco dalla capolista Virtus Entella è di 10 lunghezze.

Gara non brillante quella dei rossoblù che hanno trovato un’avversaria coriacea anche sul piano atletico. L’illusione della vittoria all’ultimo respiro è svanita con la bandierina alzata dell’assistente che ha annullato la rete di Nanni.

Cronaca- Al 5’ angolo sinistro dei veneti e Spalluto a centro area gira col sinistro sfiorando il palo. Al 18’ palla dentro a Spalluto che prova a dribblare Fabriani, ma il difensore rossoblù è attentissimo.

Al 22’ verticalizzazione per Zecca che scatta entra in area e serve a sinistra Varela ma la conclusione colpisce l’esterno rete dando solo l’illusione del gol. Schema su punizione al 33’ con Mastinu per Guiebre a sinistra che effettua il traversone: stacca Antonelli ma il colpo di testa finisce alto.

Bell’azione Torres al 42’ con Varela che dal fondo sinistro mette in mezzo e Carboni di testa prova a piazzarla ma sfiora solo il palo destro.

Il secondo tempo si apre con Zecca che riceve in area, ha difficoltà a controllare ma poi si gira e serve a scavalco Fischnaller che tira al volo: fuori di poco. Passano venti minuti prima di un altro tentativo: lo fa Dametto di testa al 71’: fuori. Meglio Fischnaller al 73’ con una bordata da destra che il portiere respinge. Rischia la Torres al 75’ su ripartenza ospite, ma c’è fuorigioco. All’80’ punizione di Bombagi e vola Zaccagno per mantenere la porta inviolata. Al 94’ su traversone di Liviero segna Nanni ma l’assistente annulla per fuorigioco.

© Riproduzione riservata