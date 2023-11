L’Olbia anticipa: anziché alle 14, la gara col Sestri Levante, in programma domenica al “Silvio Piola” di Vercelli per la 15ª giornata del campionato di Serie C, si giocherà alle 12.30. Il match, peraltro, sarà disputato a porte chiuse per motivi organizzativi.

La squadra di Leandro Greco approderà in Piemonte col proposito di rifarsi dopo la sconfitta con la Recanatese, ma anche l’avversario, che in classifica con 12 punti segue i galluresi a -3 nel Girone B, viene dal kappaò col Gubbio, e scenderà in campo con la stessa idea: l’arbitro designato è Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Nessun precedente con la neo promossa formazione ligure per i bianchi, che dopo la sosta per le nazionali – in occasione della quale l’incontro casalingo col Rimini è stato rinviato a mercoledì 6 dicembre, con fischio d’inizio alle 18 – ritrovano Nanni e Fabbri ma anche Palmisani, titolare ieri con la maglia dell’Under 20 italiana nella sfida di Élite League col Portogallo, vinta 2-1.

© Riproduzione riservata