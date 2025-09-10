Serie C: alla Torres il Premio Gentleman Fair Play 2024-25La società rossoblù ha sostenuto il Capri e i tifosi dopo il rinvio di una gara
Nella Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano la Torres riceverà stasera il Premio Gentleman Fair Play 2024-25, giunto alla 30esima edizione.
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla società sassarese per aver sostenuto il Carpi, ed i suoi tifosi, nel corso del match casalingo del 21 aprile 2025 al Vanni Sanna e valevole per la 37esima giornata di campionato, rinviato a seguito della morte di Papa Francesco al 23 aprile.
In quell’occasione, la società con a capo Pierluigi Pinna, Andrea Maddau ed il presidente Stefano Udassi si è immediatamente adoperata per fornire al Carpi supporto logistico come campo di allenamento, il servizio navetta dal terreno di gioco all’hotel, nonché servizio lavanderia e l’alloggio per la tifoseria ospite.
Un gesto di solidarietà importante per cercare di alleviare i disagi sorti per gli ospiti dalla necessità di restare altri due giorni a Sassari, vista l’impraticabilità di un ritorno in Emilia, che non è sfuggito alla giuria del Premio Gentleman e che ha fatto presto il giro d’Italia.