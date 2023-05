Ultima giornata di Serie B: tutte le venti del campionato cadetto scendono in campo in contemporanea, domani alle 20.30. Il Cagliari in trasferta a Cosenza per cercare di agguantare in extremis il quarto posto, ed evitare il turno preliminare dei playoff. Ecco il programma completo del turno, con relative designazioni arbitrali.

Venerdì

20.30 Cittadella-Como (Manganiello)

20.30 Cosenza-Cagliari (Abisso)

20.30 Genoa-Bari (Rutella)

20.30 Modena-Sudtirol (Prontera)

20.30 Palermo-Brescia (Maresca)

20.30 Parma-Venezia (Sacchi

20.30 Perugia-Benevento (Dionisi)

20.30 Pisa-Spal (Camplone)

20.30 Reggina-Ascoli (Fabbri)

20.30 Ternana-Frosinone (Perenzoni)

Classifica

Frosinone 77, Genoa 70 (-1), Bari 65, Sudtirol 58, Parma 57 (-1), Cagliari 57, Venezia 49, Palermo 48, Pisa 47, Reggina 47 (-5), Ascoli 47, Como 46, Modena 45, Ternana 43, Cittadella 42, Cosenza 40, Brescia 39, Perugia 36, Spal 35, Benevento 35.

