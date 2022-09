La Lega di B ha ufficializzato date e orari dalla 10a alla 14a giornata. Il Cagliari giocherà in posticipo la gara con l'Ascoli, in trasferta, alla decima giornata. La gara è in programma lunedì 24 ottobre alle 20.30.

Per il turno successivo, i rossoblù tornano al pomeriggio nella sfida con l'attuale capolista Reggina: la gara si giocherà alla Domus sabato 29 alle 14. La dodicesima giornata si gioca Sud Tirol-Cagliari, in programma sabato 5 novembre (sempre alle 14). Per il tredicesimo turno, sabato 12 novembre (ancora alle 14) il Cagliari ospiterà alla Domus il Pisa. Infine, a Mondiali in Qatar iniziati, domenica 27 novembre il Cagliari giocherà, alle 15, sul campo del Frosinone.

