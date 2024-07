Comincia con due sfide di fila alla Domus il campionato di Serie A 2024-25 del Cagliari, e si chiude con una trasferta di fuoco. Nella prima giornata, in programma nel weekend del 18 agosto, i rossoblù affrontano la Roma. Nella seconda ospitano il neopromosso Como. La terza giornata (che è anche quella dei primi big match come Juve-Roma, Inter-Atalanta e Lazio-Milan) prima trasferta per i sardi, a Lecce. All’ultima giornata, nel weekend del 25 maggio, si va al Maradona contro il Napoli.

È stato svelato il calendario del massimo campionato italiano. Anche quest’anno calendario asimmetrico tra andata e ritorno, non ci saranno pause invernali e la Serie A si interromperà solo in occasione delle partite delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo). Nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Previsto un solo turno infrasettimanale, il 30 ottobre 2024.

Questo l’elenco delle partite della prima giornata: Genoa-Inter, Milan-Torino, Juventus-Como; Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Parma-Fiorentina.

Queste invece quelle dell’ultima: Atalanta-Parma, Bologna-Genoa, Como-Inter, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Milan-Monza, Napoli-Cagliari, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus.

LE PARTITE DEL CAGLIARI

Girone d’andata

Si parte, come detto, con Cagliari-Roma, Cagliari-Como e Lecce-Cagliari. Dopo la prima sosta, alla quarta giornata, i rossoblù ospitano il Napoli di Antonio Conte. Alla quinta c’è il derby di Milano e c’è Cagliari-Empoli, quattro sfide delle prime cinque in casa per i sardi. Poi due trasferte di fila: alla sesta si va a Parma, alla settima a Torino contro la Juventus. E poi ancora: Cagliari-Torino, Udinese-Cagliari (la nona giornata, con Inter-Juve), Cagliari-Bologna. All’undicesima c’è Lazio-Cagliari, alla dodicesima i rossoblù ospitano il Milan. Alla tredicesima c’è Genoa-Cagliari (è la giornata di Milan-Juve e Napoli-Roma).

Cagliari-Verona alla quattordicesima, poi si va a Firenze e alla sedicesima si ospita l’Atalanta alla Domus. Sotto Natale, nel weekend del 22 dicembre, si va a Venezia, una settimana dopo c’è Cagliari-Inter. E nel fine settimana che precede l’Epifania si chiude il girone d’andata con Monza-Cagliari e con il derby della Capitale.

Girone di ritorno

Alla prima di ritorno c’è Milan-Cagliari, poi Cagliari-Lecce, Torino-Cagliari, Cagliari-Lazio (nel giorno del secondo derby della Madonnina), Cagliari-Parma.

Un trittico di fuoco tra fine febbraio e inizio marzo: alla 25esima i rossoblù vanno a sfidare l’Atalanta a Bergamo, alla 26esima ospitano la Juventus alla Domus, alla 27esima trasferta a Bologna. Poi Cagliari-Genoa, Roma-Cagliari, Cagliari-Monza, Empoli-Cagliari, Inter-Cagliari alla 32esima.

C’è Cagliari-Fiorentina alla 33esima, quindi Verona-Cagliari e Cagliari-Udinese. Nelle ultime tre giornate di campionato abbiamo invece Como-Cagliari, Cagliari-Venezia e, infine, chiusura di fuoco al Maradona contro il Napoli nel weekend del 25 maggio.

