Squadre in campo per la decima giornata del campionato di Serie A. Partite da martedì a giovedì, per l’unico turno infrasettimanale della stagione. Spicca Milan-Napoli, il big match che riporta il campionato in chiaro come non avveniva dal 1996.

Ecco l’elenco delle sfide, con risultati, marcatori e classifica.

Martedì 29 ottobre

Cagliari-Bologna (ore 18.30)

Lecce-Verona (ore 18.30)

Milan-Napoli (ore 20.45)

Mercoledì 30 ottobre

Empoli-Inter (ore 18.30)

Venezia-Udinese (ore 18.30)

Atalanta-Monza (ore 20.45)

Juventus-Parma (ore 20.45)

Giovedì 31 ottobre

Genoa-Fiorentina (ore 18.30)

Como-Lazio (ore 20.45)

Roma-Torino (ore 20.45)

Classifica Serie A

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Lazio 16

Udinese 16

Milan 14 *

Torino 14

Empoli 11

Roma 10

Bologna 9 *

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Monza 8

Parma 8

Genoa 6

Venezia 5

Lecce 5

* una partita in meno

