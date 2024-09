Serie A in campo per la sesta giornata di campionato. Ecco il cartellone delle partite in programma, con risultati e marcatori.

Venerdì 27 settembre

ore 20.45: Milan-Lecce

Sabato 28 settembre

ore 15.00: Udinese-Inter

ore 18.00: Genoa-Juventus

ore 20.45: Bologna-Atalanta

Domenica 29 settembre

ore 12.30: Torino-Lazio

ore 15.00: Roma-Venezia

ore 15.00: Como-Verona

ore 18.00: Empoli-Fiorentina

ore 20.45: Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

ore 20.45: Parma-Cagliari

La classifica:

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

