Eccola, la grande occasione che aspettava. Giuseppe Collu, cagliaritano di 33 anni, sarà il secondo arbitro sardo della storia della Serie A. Il fischietto isolano è stato designato per Hellas Verona-Monza, match valido per l’undicesima giornata di campionato, che si disputerà domenica alle 12.30.

L’arbitro è stato promosso tra i direttori di gara di Serie A nel corso dell’estate, dopo le quattro gare di B gestite positivamente nell’ultimo anno. Ora la prima designazione: sarà coadiuvato da Passeri e Costanzo, il quarto uomo sarà Maresca e al Var ci sarà Meraviglia con Irrati.

Diventerà così il secondo sardo a fischiare in Serie A: il primo Antono Giua, che esordì al massimo livello il 24 febbraio del 2018 in Bologna-Genoa 2-0. Da lì in poi, altre 45 gare da primo arbitro nel campionato.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata