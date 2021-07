“È stato un test importante contro una squadra più avanti di noi nella preparazione. Nonostante la sconfitta esco soddisfatto perché abbiamo il tempo per correggere quel che non è andato”.

Queste le parole di mister Semplici dopo la sconfitta del Cagliari per 3-1 in amichevole, ad Augusta, contro i tedeschi dell’Augsburg.

“Perdere dispiace – ha aggiunto il tecnico rossoblù – abbiamo sbagliato tanto e questo ha fatto sì che gli avversari avessero degli episodi a favore, nonostante dei dubbi sulla regolarità di due loro gol, forse in fuorigioco. Lavoreremo per migliorarci e preparare al meglio il debutto in campionato”.

Il mister ha anche parlato della condizioni di Marko Rog, che ha riassaporato il campo 220 giorni dopo l’infortunio al ginocchio destro, ma che al 74’ ha accusato nuovi fastidi e – sostituito – ha lasciato compagni e tifosi in apprensione.

“Marko ha sentito un fastidio al ginocchio operato e lo abbiamo subito sostituito per non correre alcun rischio, valuteremo poi in settimana”, ha spiegato Semplici.

Poi il punto sulla prestazione: “Abbiamo cambiato qualcosa per valutare la condizioni e capire in caso di necessità come sviluppare determinate situazioni. Alcuni hanno giocato in un ruolo nuovo, ma questi esperimenti si fanno contro squadre vere come quella di oggi, sotto questo aspetto sono soddisfatto”.



Il tecnico toscano ha anche sottolineato l’ebbrezza di ritrovare gli spettatori sugli spalti: “Oggi aver visto gente allo stadio ci ha fatto piacere. Mi auguro si possa tornare presto alla normalità, la vicinanza del nostro pubblico ci sarà d’aiuto”.

Infine, lo sguardo ai prossimi appuntamenti: “Domani ci riposiamo perché la squadra è un po’ stanca dopo il lavoro di queste tre settimane. Ad Aritzo analizzeremo la partita di oggi e lavoreremo per dare quell’identità e quella praticità che una squadra come il Cagliari deve avere”.

(Unioneonline/l.f.)

