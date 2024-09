L’omaggio

Selargius, primo memorial in ricordo di Najibe Zaher. Papà Omar: «Nessuno dovrebbe vivere un dolore così atroce»

Il Cagliari Calcio non ha mancato di far sentire il proprio sostegno all’iniziativa per promuovere la guida sicura nel ricordo della giovane morta un anno fa in viale Marconi