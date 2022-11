Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari Primavera guidato da Filippi.

I rossoblù superano in trasferta l’Udinese per 1-2. Decisive le reti di Cavuoti e Carboni su rigore. Primo timbro stagionale per il “10” nativo di Vasto, i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al gol di Pafundi.

Titolare Kourfalidis in prestito dalla prima squadra per mettere minuti preziosi nelle gambe. Capitan Palomba e compagni salgono all’ottavo posto a 16 punti in classifica. Udinese fanalino di coda a quota 4.

I rossoblù torneranno in campo domenica prossima a Cesena con fischio d’inizio alle 11.

