Il Cagliari si prepara al rush finale. Da oggi a giovedì, con chiusura alle 20, il calciomercato vivrà i suoi giorni conclusivi e in casa rossoblù saranno ore particolarmente intense. L'obiettivo principale sarà trovare una sistemazione a Gaston Pereiro, che in questo avvio di stagione ha confermato le difficoltà tattiche nell'impostazione data da Fabio Liverani, oltre a quelle di adattamento a un campionato con ritmi troppo intensi. E proprio al futuro di Pereiro è legato a doppio filo quello di Pippo Falco, prima (ma non unica) scelta per sostituire l'ex Psv. Ma da qui a giovedì saranno giorni caldi anche per Nahitan Nandez, in un'operazione last minute che potrebbe coinvolgere Napoli o Torino.

Il futuro di Gaston

Anche Liverani, come tutti i suoi predecessori, sembra essersi arreso. E a Ferrara ha lanciato un segnale ben preciso a società e giocatore: il Pereiro visto fin qui non può essere utile al Cagliari. Anche per questo, l'uruguaiano è rimasto in panchina per 92 minuti, entrando solo nel finale, quasi una mossa della disperazione, nella speranza di poter vedere una delle sue magie nel recupero. Niente bis di Como, con Gaston che ha toccato pochi e anonimi palloni. Da oggi, il ds Capozucca sarà all'hotel Gallia di Milano con un obiettivo preciso, trovare una sistemazione al giocatore. Il club più interessato sembra essere il Verona, alla ricerca di un attaccante dopo un inizio di stagione tutt'altro che esaltante. Operazione non facile, anche perché Pereiro si porta appresso un ingaggio da 1,2 milioni a stagione fino al 2025 e perché il Cagliari vuole recuperare almeno 4 milioni. Ma il club rossoblù tiene in piedi il dialogo anche con lo Spezia, provando a organizzare uno scambio che porterebbe Pereiro in Liguria e l'esterno colombiano Agudelo (classe '98) in Sardegna. Agudelo, sempre utilizzato da Gotti in questo inizio di campionato, già in passato era stato seguito dal Cagliari. Anche in questo caso operazione tutt'altro che semplice, sempre per l'ingaggio di Pereiro, fuori budget per il club ligure.

Porte girevoli

La posizione di Pereiro congela Pippo Falco. Che ha ormai l'accordo per la risoluzione del contratto con la Stella Rossa e resta in costante contatto col suo ex allenatore Liverani, che spera di poterlo riavere ai suoi ordini dopo le due stagioni vissute a Lecce. Ma Falco arriverà a Cagliari solo in caso di uscita di Pereiro, sempre che l'uruguaiano non esca con lo scambio con Agudelo. Anche perché tra trequartisti ed esterni, in casa rossoblù c'è già il tutto esaurito.

Le ore del Leon

Mezzala, esterno d'attacco e terzino destro: Nandez si conferma adatto per tutte le occasioni. E nonostante le rassicurazioni che filtrano dalla società, in questi quattro giorni finali di mercato, il suo nome sarà come al solito grande protagonista. Perché El Leon resta un obiettivo del Napoli e soprattutto del Torino e il giocatore non ha abbandonato l'idea di tornare a giocare in Serie A per provare a recuperare terreno in chiave nazionale. L'uscita di Nandez porterebbe il Cagliari a dover cercare un centrocampista (anche se pure in mezzo c'è abbondanza), senza abbandonare la ricerca di altri rinforzi, se dovesse presentarsi un'occasione irrinunciabile.

Alberto Masu

© Riproduzione riservata