Simone Scuffet ha scelto il J Medical per sostenere le visite mediche prima di unirsi alla sua nuova squadra, il Pisa. L'estremo difensore ha lasciato il ritiro del Cagliari nella giornata di ieri e oggi è passato dalla struttura medica della Juventus, all'Allianz Stadium, per sottoporsi ai test.

Video di Alberto Masu

Successivamente il classe 1996 raggiungerà i nuovi compagni in Val d'Aosta, a Morgex, dove la squadra guidata da Alberto Gilardino rimarrà fino al prossimo 31 luglio. Nella scorsa stagione, Scuffet aveva iniziato da titolare col Cagliari prima di perdere il posto (per un mese e mezzo) in favore di Alen Sherri ed essere ceduto a gennaio al Napoli. Sabato non era a disposizione nell’amichevole contro l’Ospitaletto Franciacorta.

Al posto di Scuffet, in ritiro a Ponte di Legno col Cagliari è stato aggiunto Velizar-Iliya Iliev, che ieri ha compiuto vent’anni. Il portiere della Primavera si unisce così a Elia Caprile, Giuseppe Ciocci e Boris Radunović: per lui oggi primo allenamento in gruppo agli ordini di Fabio Pisacane, suo tecnico già nella scorsa stagione in Under-20.

(Unioneonline)

