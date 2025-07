Vince 3-1 il Cagliari nella prima amichevole precampionato. A Temù, con un diluvio che ha causato diversi problemi nel corso del primo tempo, i rossoblù vincono contro l’Ospitaletto Franciacorta, formazione di Serie C.

Cagliari inizialmente in campo col 3-5-2: Caprile; Zappa, Wieteska, Obert; Zortea, Adopo, Liteta, Deiola, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. Otto minuti e quattro secondi per il primo gol stagionale: lo firma Zito Luvumbo, che su colpo di tacco di Zortea entra in area dal centro-destra e, dopo aver retto al ritorno di un avversario, supera Sonzogni. Ma il vantaggio rossoblù dura un'ottantina di secondi, perché l'Ospitaletto risponde subito e con un tocco di Bertoli a tagliare fuori la difesa del Cagliari Gobbi si ritrova solo davanti a Caprile e lo batte con l'aiuto del palo.

Dopo due occasioni per il Cagliari, con anche una bella parata di Sonzogni su Piccoli, l’Ospitaletto ha una grossa chance per il vantaggio con una sorta di rigore in movimento di Gobbi (27’) che manda a lato alla sinistra di Caprile. Nel frattempo la pioggia, già presente dall’inizio della partita, aumenta di intensità e diventa un vero e proprio acquazzone estivo.

Dal possibile 1-2 si passa al 2-1 in pochi minuti, al 33’ calcio d’angolo di Idrissi e colpo di testa di Deiola che riporta avanti i rossoblù. Passano due minuti e il tris lo firma Piccoli, di testa in tuffo su cross di Zappa.

Video di Alberto Masu

Il primo tempo di Cagliari-Ospitaletto si chiude – inevitabilmente – senza recupero, con i tanti tifosi presenti a inizio partita sulla tribuna del Comunale di Temù che decidono di spostarsi per ripararsi dal diluvio. Dopo un intervallo più lungo del solito, in attesa che le condizioni meteo migliorino, si riprende a giocare con i rossoblù in campo col seguente undici e il passaggio al 4-3-3: Radunović; Di Pardo, Wieteska, Veroli, Idrissi; Cavuoti, Marin, Rog; Felici, Borrelli, Vinciguerra.

Una buona occasione capita al 72’ a Cavuoti, col rientrante dal prestito che su un cross deviato calcia a botta sicura dal limite dell’area piccola trovando l’opposizione di Nessi che alza sopra la traversa: nega al centrocampista un gol che sembrava fatto. Non tantissime opportunità nella ripresa, con gli ingressi di Sulev e Trepy per Cavuoti e Vinciguerra. Proprio Trepy impegna il portiere avversario nel finale deviando una punizione di Marin. Lo stesso rumeno al 90’ chiama Raffaelli alla bella parata sempre su un calcio piazzato, stavolta battuto da sinistra, poi il triplice fischio. Per il Cagliari domani giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì.

