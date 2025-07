Come era ormai previsto, la Torres ha ceduto a titolo definitivo Manuel Fischnaller al Trapani Calcio. Il bomber aveva ancora un anno di contratto, ma ha chiesto di andare via e la società sassarese lo ha accontentato.

Nel comunicato del club rossoblù si legge: «La società ringrazia il trentatreenne di Bolzano per le due stagioni vissute insieme in cui si è distinto in campo e fuori per professionalità, serietà ed educazione, oltre alle indiscutibili doti da attaccante vero che lo hanno portato per due anni in doppia cifra con la maglia rossoblù con 25 gol e 6 assist in 72 presenze».

Da parte sua Fischnaller ha lasciato un ringraziamento sui social: «Sono stati due anni importanti dove ho ricevuto tanto, spero di avere dato altrettanto».

