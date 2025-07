Alle 17 si alza il sipario sul nuovo Cagliari di Fabio Pisacane, con la prima amichevole contro l’Ospitaletto Franciacorta. I rossoblù sfideranno a Temù una formazione attesa dalla prossima Serie C, in un test che arriva a conclusione della prima settimana di ritiro in Alta Val Camonica. Una prima occasione per valutare il lavoro svolto a Ponte di Legno, dove il Cagliari è arrivato domenica.

La prima formazione di Pisacane vede come modulo un 3-5-2, dopo che il tecnico ha provato anche altre soluzioni come il 4-3-3. L’undici titolare vede Riyad Idrissi (di rientro dal prestito al Modena) come volto nuovo, con l’unico acquisto (a oggi) Gennaro Borrelli che parte dalla panchina: nove sono giocatori già in rosa nel 2024-2025, più il Primavera Joseph Liteta come vertice centrale di centrocampo. Sostituisce Matteo Prati, uno degli altri giocatori che salteranno la prima amichevole del Cagliari.

Davanti con Zito Luvumbo c’è Roberto Piccoli, al momento presente al centro dell’attacco nonostante il presidente Tommaso Giulini, avantieri durante “Il Cagliari in Diretta Estate” su Videolina e Radiolina (appuntamento anche oggi alle 19.30), non abbia escluso la cessione. Non prenderanno parte all’amichevole anche Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti che hanno svolto lavoro differenziato, Sebastiano Luperto, Nicola Pintus e Simone Scuffet, quest'ultimo in quanto ormai in procinto di essere ceduto al Pisa, per gestione dei carichi alla pari dei già citati Mina e Prati. Arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Ospitaletto.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Wieteska, Obert; Zortea, Adopo, Liteta, Deiola, Idrissi; Luvumbo, Piccoli.

In panchina: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Vinciguerra, Sulev, Veroli, Marin, Trepy, Rog, Cavuoti, Felici, Borrelli.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Ospitaletto Franciacorta (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Possenti, Nessi, Pollio; Gualandris, Mondini, Guarneri, Messaggi; Bertoli, Gobbi.

In panchina: Raffaelli, Bevilacqua, Torri, Panatti, Mazza, Orlandi, Casali, Girelli, Corsaro, Onofrio, Pozzaglio, Rubagotti, Uggeri.

Allenatore: Andrea Quaresmini.

© Riproduzione riservata