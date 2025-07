Michael Folorunsho si appresta a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Trattativa chiusa con il Napoli in queste ore per l’arrivo in Sardegna del centrocampista classe ‘98, che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. L’ufficialità arriverà dopo le visite mediche, che però non dovrebbero essere previste per oggi: per questo motivo, è più facile che si aggreghi al gruppo di Fabio Pisacane fra le due amichevoli di questa settimana, quella di mercoledì (ore 19.30) a Linz col Galatasaray e di sabato (ore 14) in casa dell’Hannover.

Folorunsho diventerà così il secondo volto nuovo del Cagliari, dopo Gennaro Borrelli che è già a disposizione di Pisacane nel ritiro di Ponte di Legno, che si concluderà domani. Una trattativa durata qualche settimana e che oggi ha visto la sua positiva conclusione, per dare al tecnico un elemento capace di giocare in diverse posizioni a centrocampo.

Nella scorsa stagione, Folorunsho (reduce da un’ottima annata nel 2023-2024 al Verona) aveva iniziato al Napoli ma a gennaio – visto lo scarso impiego – si era trasferito in prestito alla Fiorentina. Per lui un totale di 20 presenze (più 6 tra Conference League e Coppa Italia) senza gol. Ritrova il Cagliari, che affrontò a giugno 2023 nelle due celebri finali playoff di Serie B che i rossoblù vinsero contro il Bari.

