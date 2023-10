Dopo Nicolò Fagioli, arriva la squalifica anche per Sandro Tonali, il secondo calciatore italiano travolto dalla bufera delle scommesse illegali. Il centrocampista del Newcastle non potrà giocare per i prossimi 10 mesi.

Un periodo di stop più lungo, rispetto a quello di Fagioli (fermato per sette mesi) perché l’ex rossonero – a differenza dello juventino - non si è autodenunciato e avrebbe scommesso anche sulle sue squadre, il Milan e il Brescia.

La squalifica costringerà Tonali a saltare i prossimi Europei che, in caso di qualificazione, vedranno l’Italia impegnata dal tra giugno e luglio. Tornerà in campo coi “Magpies” all’inizio della prossima stagione. Il club potrebbe decidere per la sospensione dello stipendio, diversamente da quanto scelto dalla Juventus per Fagioli.

(Unioneonline/L.Ne.)

