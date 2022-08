I due ex rossoblù Marco Sau e Luca Ceppitelli ancora a Cagliari, dove vivono, in attesa di novità sul fronte mercato.

Il difensore e l'attaccante, amici fraterni, si godono intanto le ultime settimane estive in città, presumibilmente ancora per pochi giorni, e proprio questa mattina hanno fatto visita ai campi di padel della Ferrini insieme a un altro storico ex rossoblù Emiliano Melis.

Sul profilo instagram della società i 3 sono immortalati insieme a Fabio Argiolas del padbol club.

All'orizzonte per il centrale potrebbe esserci il Brescia di Cellino anche se continua a esserci interesse da parte di club di Serie A, su tutti il Lecce.

Per l'attaccante di Tonara resta in prima linea il Pescara in Serie C.

