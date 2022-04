"Siamo stati l'esatto opposto di quel che siamo stati contro l'Atalanta. Il Cagliari ha meritato, ma per demerito nostro. Abbiamo gestito palla, senza tirare e così non si vince".

Questo il commento di Alessio Dionisi dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro i rossoblù per 1-0, nella 33esima giornata del campionato di calcio 2021-2022.

"La responsabilità è mia - dice il tecnico a Sky - Una squadra votata all'attacco come la nostra, non può muovere lentamente palla e tornare indietro col possesso. Sono stufo. A questo punto schiererò più difensori, così difenderemo meglio".

Sulle voci di mercato per i talenti neroverdi, il mister degli emiliani spiega: "A volte si parla anche a sproposito, i nostri giovani devono ancora dimostrare tanto. Devo gestirli, forse dovrò iniziare a non farli giocare. Ma non perdo fiducia in loro". Tra di loro c'è anche Scamacca: "Spalle alla porta, sul gioco aereo, non è bravo, deve migliorare. Oggi il suo principale avversario è stato se stesso. Oggi lui, come altri, non merita certi titoli. Non può bastare mezzo campionato, sono in un ascensore e non riescono a gestire certe situazioni".

