Dopo che la Cremonese ha esonerato Alvini e chiamato Ballardini, altri tre ex tecnici rossoblù sono in lizza per assumere la guida di un’altra squadra di Serie A. Ieri pomeriggio, il giorno dopo l’8-2 di Bergamo, è arrivata con una nota l’ufficialità: la Salernitana ha esonerato Davide Nicola, il tecnico della miracolosa salvezza (ai danni del Cagliari) dell’ultima stagione.

"La Società - è scritto nel comunicato - ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Altri tre ex allenatori del Cagliari pronti a subentrare: si tratta di Mazzarri, Di Francesco e Semplici e Di Francesco, anche se la dirigenza campana nelle ultime ore avrebbe contattato altri due profili: Benitez è il sogno, D’Aversa secondo alcuni in questo momento sarebbe più abbordabile.

(Unioneonline/lopi)

