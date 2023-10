Sono stati designati gli arbitri della nona giornata del campionato di Serie A.

Daniele Chiffi di Padova è stato chiamato a dirigere la sfida tra Salernitana e Cagliari in programma domenica prossima alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno. Può vantare 91 presenze in A, dal 2022 è arbitro internazionale e nello stesso anno ha vinto il premio Farina come miglior fischietto emergente.

Una partita molto delicata per entrambe le squadre, che sono ancora a secco di vittorie e occupano gli ultimi due posti in classifica.

Ad affiancare il fischietto padovano ci saranno Tolfo e Ceccon come assistenti, Prontera quarto uomo, Marini e Serra Var e Avar.

Chiffi ha arbitrato il Cagliari 4 volte in Serie A, i rossoblù hanno uno score di tre sconfitte e una vittoria. Tre volte ha diretto il Cagliari in Serie B (due vittorie e un pari), una volta in Coppa Italia (una sconfitta). Due invece le volte che lo hanno visto dirigere partite di Serie A con la Salernitana, per i campani il bottino è di una vittoria e una sconfitta.

