Cristiano Ronaldo nel mirino per un brutto gesto al termine della partita persa dal Manchester United per 1-0 in casa dell'Everton.

L'asso portoghese stava uscendo dal campo, come al solito circondato da tifosi che cercavano di scattargli foto dagli spalti, quando passando davanti a un 14enne tifoso dei Toffees, con un movimento di stizza ha fatto cadere a terra e distrutto il suo cellulare.

Poi però si è scusato sui social con un post: "Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando - ha scritto l'ex Juve e Real -. Tuttavia, dobbiamo essere sempre rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair play e sportività".

La sconfitta di Goodison Park ha parecchio complicato le possibilità dello United di qualificarsi alla prossima Champions League. Il club ha fatto sapere di essere a conoscenza di "un presunto incidente dopo la partita di oggi contro l'Everton" e "coopererà con qualsiasi indagine della polizia".

La mamma del ragazzino intanto ha fatto sapere che il figlio è autistico: “Era la prima partita di calcio cui andava, e questo è quello che è successo. È sconvolto, e non vuole più andare allo stadio”.

