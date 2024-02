Alla vigilia della partita col Cagliari, Daniele De Rossi parla dei nuovi acquisti Angelino e Baldanzi: «Porteranno qualità nel posizionamento senza palla e nel calcio».

Durante la conferenza stampa ha commentato anche le condizioni di Sanches e Smalling: «Renato sta meglio e sarà convocato già domani», mentre per Chris «abbiamo fatto carichi di lavoro diversi ma potrebbe tornare con l'Inter o il Feyernoord».

Sull'abbondanza a centrocampo ha invece aggiunto: «È un bene avere giocatori bravi e poter ruotare i calciatori è un vantaggio per me, le squadre che raggiungono gli obiettivi sono quelle che non hanno solo undici giocatori forti». Infine su Dybala: «Lui ha una lettura della giocata e un talento diverso, quindi se si abbassa a prendere la palla qualcuno deve riempire lo spazio. Quando invece sta negli ultimi venti metri può fare come vuole. Io ho giocato venti anni con Totti e nessuno gli diceva dove posizionarsi. Quando aveva la palla sapevamo di doverci buttare negli spazi perché poi la palla sarebbe arrivata».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata