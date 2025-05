Ultimi novanta minuti stagionali per la Primavera del Cagliari che domani, al CRAI Sport Center ore 13, scenderà in campo per la trentottesima giornata di campionato contro l'Udinese. Una partita importantissima per i rossoblù che, per continuare a sognare i playoff, sono obbligati a vincere. Ma conquistare i tre punti non basterà. Vinciguerra e soci dovranno infatti sperare anche nelle sconfitte delle due dirette concorrenti, Hellas Verona e Milan. «È vero che dipendiamo dai risultati di Monza-Verona e Milan-Genoa, ma la nostra unica priorità è vincere. Non possiamo entrare in campo pensando agli altri: dobbiamo pensare a noi stessi. Al triplice fischio vedremo, ma prima c’è una sola cosa da fare: dare tutto per portare a casa tre punti», mette subito le cose in chiaro il tecnico Fabio Pisacane.

La giusta concentrazione e il giusto approccio saranno quindi fondamentali per continuare a sperare e vincere è d'obbligo. Gli isolani dovranno stare attenti e non sottovalutare l'avversario che, nonostante sia ormai già retrocessa in Primavera 2, sa come mettere in difficoltà chi gli si palesa davanti: «Affrontiamo l’Udinese, che è già retrocessa, ma proprio per questo ancora più libera mentalmente. Verrà qui a giocarsela, e sarà una partita complicata. Dovremo essere lucidi, concentrati, pronti a leggere bene ogni momento. Qualcosa cambieremo anche a livello tattico-tecnico, ma ciò che non deve mai mancare è lo spirito. Chiudere in casa ha un significato speciale, e vogliamo farlo nel modo giusto, con una prestazione all’altezza del percorso che abbiamo fatto», ha concluso il mister dei cagliaritani.

