Non tantissime occasioni nel primo tempo di Roma-Cagliari, che si chiude sullo 0-0, ma la migliore è per i rossoblù con Zortea proprio a un passo dall’intervallo.

Si schiera col 3-5-1-1 Davide Nicola, viste le tante assenze. Nella Roma la febbre ferma Lorenzo Pellegrini, indisponibile dell’ultimo momento, in panchina Paulo Dybala. Al quarto d’ora recupero a metà campo, Koné serve Dovbyk il cui sinistro dai venti metri è alto. Al 21’ Soulé entra in area e calcia, mura Palomino e la successiva battuta di Dovbyk è deviata per favorire Caprile.

Alla mezz’ora angolo da destra, calcia a botta sicura Mancini ed è provvidenziale una deviazione di Deiola per far finire il pallone fuori dallo specchio. Per il Cagliari primo tiro in porta al 34’, Piccoli dai 25 metri con Svilar che blocca il suo destro.

In chiusura di primo tempo, al 43’, angolo di Soulé e colpo di testa a lato di Dovbyk. Dalla parte opposta, pochi secondi dopo, grande giocata di Prati a centrocampo e assist a destra per Zortea che manca un’ottima occasione con un tiro alto davanti a Svilar. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

