Marko Rog lascia la Sardegna per tornare a giocare nella sua patria, la Croazia.

Il Cagliari ha infatti annunciato «la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Rog che si trasferisce alla Dinamo Zagabria in prestito sino al 1° gennaio 2025».

Nella nota ufficiale, il club ripercorre la carriera in rossoblù del centrocampista, costellata purtroppo da troppi infortuni: «Arrivato nell’Isola nell’estate 2019, ha segnato la sua prima rete in rossoblù all’esordio, il 18 agosto, nella vittoria in Coppa Italia contro il Chievo Verona. A novembre il suo primo gol in campionato nel 5-2 in casa contro la Fiorentina. La scorsa stagione con 21 presenze e 1 rete - il gol vittoria realizzato all’Unipol Domus contro il Modena (1-0) - ha dato il suo prezioso contributo all’immediata risalita della squadra in Serie A.

In questi anni – conclude la nota del Cagliari ha totalizzato con il Cagliari 79 presenze. Inizia ora una nuova tappa della sua carriera: il ritorno in Croazia, nella squadra in cui è già stato protagonista, per giocare con continuità e ritrovare la forma migliore».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata