Sarà Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, a dirigere la sfida tra Reggina e Cagliari, in programma sabato alle 16:15. Con lui, gli assistenti Trinchieri e Ceccon. Il quarto uomo, invece, sarà Antonino Costanza, mentre al Var toccherà a Prontera e Mercenaro.

Quello di sabato, sarà il terzo match del Cagliari arbitrato da Ayroldi: nei primi due, bilancio positivo per i rossoblù, con una vittoria e un pareggio.

La prima volta nel campionato “della pandemia”, in piena estate: era il 18 luglio del 2020, e i sardi pareggiarono 1-1 col Sassuolo. In quell’occasione, l’arbitro pugliese espulse Carboni, per doppia ammonizione. Pochi mesi dopo il secondo precedente, a novembre, con un 2-0 alla Sampdoria, quando Ayroldi fu decisamente più “benevolo” nei confronti del Cagliari: prima il rosso ad Augello, poi il rigore concesso ai rossoblù, e trasformato da Joao Pedro.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata