Claudio Ranieri non sarà il ct della nazionale italiana di calcio. Dopo ore di riflessioni l'ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità di allenare gli azzurri.

Ranieri dunque sarà impegnato solo con il club giallorosso nella prossima stagione.

«Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale», ha detto Ranieri. «I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia».

Riparte dunque la caccia all’allenatore della Nazionale di Gravina e della Figc, che speravano di aver convinto l’ex tecnico del Cagliari a subentrare all’esonerato Luciano Spalletti, che ieri ha chiuso la sua gestione con un modesto 2-0 contro la Moldavia.

