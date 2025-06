Una boccata d’ossigeno per l’Italia del calcio, dopo il brutto ko contro la Norvegia.

La sfid a di Reggio Emilia con la Moldova, valida per le qualificazioni al Mondiale, finisce 2-0 per la squadra di Spalletti (commissario te cnico, come è noto, ai saluti e che dunque lascia con una vittoria).

Una partita di sofferenza, iniziata col brivido per Donnarumma e compagni per un gol annullato Nicolaescu, con l’Italia che però reagisce, colpendo prima una traversa con Ranieri e andando poi a segno al 40’ del primo tempo, grazie a Raspadori che insacca di destro dopo un’azione insistita degli azzurri.

Nella ripresa arriva il bis firmato da Cambiaso, che raddoppia al 50’ sfruttando una girata "sporca” di Frattesi dopo una bella iniziativa di Orsolini.

Nel Gruppo I vince però anche la Norvegia, 1-0 contro l’Estonia. Haaland e compagni salgono così a 12 punti in classifica con 4 partite giocate, seguiti da Israele (6 punti, 3 partite giocate), dall’Estonia (3 punti in 3 partite), dall’Italia (3 punti, 2 partite) e dalla Moldova (0 punti, 3 partite).

«Non lascio un grande entusiasmo anche se il pubblico ha riposto in maniera splendida, ma i giocatori e l'allenatore devono fare la differenza e purtroppo io non l’ho fatta», il commento di Spalletti nel dopopartita.

