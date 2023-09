L’Udinese nel mirino. «Squadra arcigna, forte di testa e nei contrasti. Bella determinata», sottolinea l’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri nella tradizionale conferenza stampa nella Club House di Asseminello due giorni prima del match con i friulani. Partita importante, come tutte, del resto. «Perché tutte mettono in palio tre punti e in classifica in questo momento noi ne abbiamo solo uno».

Il Bologna alle spalle e il motivo della sconfitta al “Dall’Ara” non è stato soltanto l’errore di Radunovic, tiene a precisare il tecnico romano: «Abbiamo fatto una serie di errori che non mi sono piaciuti affatto, segno di mancanza di concentrazione e aggressività». A proposito del portiere: «Resta Radunovic, perché lo scorso anno ha fatto un campionato meraviglioso e ci ha portati in Serie A».

Sarà una sorta di un esame, però, per il numero uno serbo: «Voglio vedere come si lascia l’errore alle spalle. Voglio vedere il carattere del portiere». Petagna? «Ha svolto un lavoro differenziato, sta meglio e deciderò all’ultimo dopo aver parlato con lui e con i dottori».

L’orario? «Solo un mago poteva organizzare una partita a Cagliari in questo periodo a mezzogiorno e mezzo. Magari ha previsto cielo coperto e diciotto gradi…».

