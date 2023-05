Dopo il test di Oristano, tutta l’attenzione va alla sfida di sabato alla Domus col Palermo. Tutti recuperati gli acciaccati, con le uniche assenze dello squalificato Altare e gli infortunati Capradossi e Falco. Ranieri riparte proprio dall’abbraccio dei tifosi di Oristano: «È doveroso e bello andare tra la nostra gente. Per me è un’emozione, perché loro fanno tanti sacrifici per venire a vederci. Mi dà una carica indescrivibile e queste amichevoli sono il modo migliore per ringraziarli».

In tanti pensano già ai playoff, ma il tecnico sbotta: «Parliamo del Palermo. Se dovessi vedere che qualche giocatore non è concentrato, lo toglierei dopo 15 secondi. Abbiamo centrato il secondo obiettivo, l’ingresso nei playoff. Per il primo, comunque, ossia il secondo posto, abbiamo visto che non sarebbero bastati neanche i 67-69 punti che avevo ipotizzato». A proposito dei rosanero: «È una squadra molto tecnica, dobbiamo ripetere una prestazione motivazionale. Avremo il pubblico che soffia alle nostre spalle. Dobbiamo fare sei punti e poi vedremo».

Infine, la stoccata per una data dei playoff ancora in bilico per il possibile ricorso della Reggina contro i 7 punti di penalizzazione: «È un handicap che la Federazione deve risolvere, non si può andare avanti all’italiana».

