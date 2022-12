Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Parole e voce di Antonello Venditti, romano come Claudio Ranieri, che i tifosi rossoblù vorrebbero rivedere sulla panchina del Cagliari per tentare una scalata alla Serie A al momento ritenuta da tutti come minimo improbabile.

La società pare intenzionata ad accontentarli, anche per rinsaldare il rapporto di fiducia che la retrocessione e i risultati non certo positivi del girone d’andata hanno fatto venire meno.

Non ci sarebbe ancora il sì definitivo dell’allenatore che ha riportato il Cagliari in Serie A dalla Serie C tra la fine degli Anni Ottanta e l’inizio degli Anni Novanta, ma domani sia il tecnico che la società potranno dire se il matrimonio s’ha da fare dopo 31 anni dall’addio dopo un Cagliari-Bari 1-1 (per i rossoblù segnò Mobili) che certificò con i sigilli della ceralacca una salvezza miracolosa.

Difficilmente, tuttavia, sarà in panchina lunedì 26 per la partita contro il Cosenza: la squadra dovrebbe essere guidata da Roberto Muzzi. Fermo restando che la situazione resta in continua evoluzione.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro tra il board della società e il tecnico trasteverino, che chiederebbe garanzie tecniche sia sulla gestione del gruppo che sui rinforzi.

Sul tavolo, in questo senso, ci sarebbero alcune trattative per rimettere in sesto la difesa. Il diesse Bonato avrebbe già nel suo taccuino alcuni nomi.

Riflessioni anche sulla possibilità di portare in rossoblù un esterno sinistro e un centrocampista centrale fisico, in grado di dare maggiore copertura anche al reparto arretrato. Quanto al modulo, restano diverse incognite: ma dovrebbe essere adottato il 4-4-2 o il 4-3-2-1.

Insomma, nelle prossime 24 ore – salvo sorprese – dovrebbero esserci novità sostanziali sul futuro della guida tecnica della squadra più titolata dell’Isola. Con la possibilità di un regalo di Natale per tutta la tifoseria rossoblù: il ritorno di Claudio Ranieri. Se non arrivasse lui, sullo sfondo anche i nomi di Beppe Iachini, Davide Ballardini e dell’ex capitano Diego Lopez. Ma quello di Sir Claudio è al momento il nome più forte.

