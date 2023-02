Tre vittorie su tre partite in casa. E lui era sempre presente: Pully, il fenicottero mascotte del Cagliari, finora ha portato fortuna. E nel club rossoblù si giocano la carta del “talismano” per il pupazzo rosa che ha esordito alla Unipol Domus in occasione del match contro il Como del 14 gennaio scorso, finito 2-0.

Certo, c’è da dire che la “nascita” di Pully ha coinciso con l’arrivo della cura di Claudio Ranieri (ma non si può dimenticare la precedente vittoria del 26 dicembre con Fabio Pisacane in panchina, dopo l’esonero di Liverani e l’indisposizione di Roberto Muzzi).

Ma un po’ di scaramanzia non guasta. Così ecco che spunta l’idea di portare la mascotte anche in trasferta, dove i risultati languono: «Pully noi sabato prossimo siamo a Bari, hai impegni?», è il messaggio lanciato dalla società rossoblù sui social.

Il suo nome - che deriva da pullo, come vengono chiamati i piccoli dei volatili - è stato scelto dai bambini della Scuola di Tifo, progetto nato nel 2015 in collaborazione con la Fondazione Carlo Enrico Giulini che ha coinvolto in otto anni di attività quasi diecimila bambini, con lo scopo di proporre i valori dello sport come principi ispiratori delle relazioni umane.

