Pugno a uno steward dopo Venezia-Cagliari, quattro anni più tardi per Cossu arriva la condannaLa decisione del giudice di pace, i fatti risalgono a maggio del 2022
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Un pugno che costa caro. L’ex calciatore rossoblu Andrea Cossu è stato condannato dal giudice di pace a risarcire uno steward che aveva colpito al volto al termine della gara Venezia – Cagliari del 2022, terminata zero a zero, che costò ai sardi la retrocessione in Serie B.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza firmata dalla giudice Nadia Santambrogio, il 22 maggio di quattro anni fa, a partita conclusa l’addetto alla sicurezza mentre si trovava fuori dallo stadio Penzo avrebbe espresso soddisfazione per la sconfitta del Cagliari perché di fatto decretava la contemporanea salvezza della Salernitana. In quel frangente venne avvicinato da Cossu che dopo averlo minacciato lo colpì con un pugno sulla guancia destra.
Cossu è stato condannato a pagare una multa di duemila euro oltre al pagamento immediato di una provvisionale di quindicimila euro.
Per questa vicenda la Questura della città lagunare inflisse a Cossu un provvedimento di Daspo (divieto di accedere a manifestazioni sportive) della durata di tre anni.
(Unioneonline/ An.De.)