Qualche ora di stop per il ritiro del Cagliari, in vista del delicatissimo scontro salvezza contro la Cremonese. I rossoblù, che erano da lunedì al Crai Sport Center di Assemini, dopo l’allenamento odierno hanno potuto lasciare il quartier generale rossoblù: ci torneranno domani mattina, con la seduta prevista al pomeriggio, per rimanerci fino alla decisiva partita di sabato alle 15 all’Unipol Domus.

All’allenamento di oggi non ha partecipato Leonardo Pavoletti, che si è limitato a un lavoro personalizzato. L’attaccante e capitano, già assente col Sassuolo sabato scorso, continua nel suo programma di recupero. Fa comunque parte del gruppo che si trova da Pasquetta in ritiro, una decisione presa a seguito della rovinosa sconfitta di sabato scorso a Reggio Emilia col Sassuolo, col Cagliari ora a +3 sulla zona retrocessione.

Per il resto della squadra, seduta con lavori inizialmente in palestra seguiti da esercitazioni dedicate a tecnica e possesso. Quindi sviluppi di gioco e gare a tema, a chiudere delle partite giocate ad alta intensità. Sabato, Cagliari-Cremonese sarà una gara quasi senza ritorno: si va verso il tutto esaurito all’Unipol Domus.

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