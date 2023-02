Il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi, tornerà in campo domani ad Asseminello contro i pari età del Frosinone. Fischio d’inizio alle 13. Match valido per la 17ª giornata di campionato.

Rossoblù settimi con 26 punti, in piena zona playoff. Gialloblù terzi a quota 29, vera e propria sorpresa della stagione. Entrambe le squadre lo scorso weekend hanno pareggiato la propria partita: 2-2 in trasferta contro l’Hellas Verona per capitan Palomba e compagni, 0-0 interno con il Sassuolo per i ciociari. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre.

Da mercoledì sono in vendita i tagliandi per assistere all’incontro nel “Campo 1”. Disponibili esclusivamente online al costo di 5€, gli abbonati potranno acquistarli a solo 1€ grazie al codice promozionale che riceveranno via mail.

L’allenatore del Frosinone Primavera è l’ex centrocampista rossoblù Giorgio Gorgone. Ha vestito la maglia del Cagliari dal gennaio 2002 al gennaio 2004, totalizzando 45 presenze e un gol tra Serie B e Coppa Italia.

