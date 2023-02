Il Cagliari Primavera viene sconfitto in trasferta per 3-1 dai pari età del Torino.

Prestazione gagliarda da parte dei rossoblu nonostante le tantissime assenze. Il tecnico Filippi oggi squalificato, si presenta in Piemonte in piena emergenza, con Cavuoti e Vinciguerra infortunati, Masala fermato dal giudice sportivo, Lolic, Carboni e Griger impegnati con la prima squadra. Match valido per la 18esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Esordio per il centrocampista Sulev, bulgaro classe 2006, arrivato nel mercato invernale dalla Lokomotiv Plovdiv, che vanta tre presenze e due gol con la Bulgaria under 17.

Pronti via e Ruszel si coordina e calcia dalla lunga distanza. La palla esce di pochissimo. Sul finale della prima frazione di gioco, arriva il vantaggio dei granata. Sugli sviluppi di un corner gestito infaustamente dal Cagliari, il Torino fugge in contropiede condotto da Dall'Aquila, passaggio ad Opoku; cross per N'Guessan che sul secondo palo di testa non sbaglia.

La ripresa si apre con un’insidiosa conclusione di Belloni, che esce di poco al lato. Al 57’ arriva il pareggio per il Cagliari. Uno due tra Belloni e Konate; palla di ritorno per l’attaccante che davanti a Passador non sbaglia. Seconda rete in campionato per il classe 2006.

Al 67’ esordio anche per l’attaccante del Cagliari Under 18, Achour, classe 2005 franco algerino, autore di ben 10 reti in stagione. Al 83’ la rete del 2-1. Ripartenza granata condotta da Weidmann, il quale allarga sulla sinistra per il neo entrato Corona che non sbaglia. In pieno recupero arriva il definitivo 3-1 con Weidmann su calcio di rigore.

Il Cagliari rimane a 27 punti in classifica, in piena lotta playoff. Il Torino consolida il secondo posto a quota 33. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo mercoledì ad “Asseminello” contro l’Inter. Fischio d’inizio alle 12.

