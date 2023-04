l Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane non molla mai: i rossoblù pareggiano in rimonta per 2-2 in trasferta contro il Sassuolo.

I padroni di casa erano passati in vantaggio di due reti dopo 10 minuti, grazie all’uno-due terribile firmato da Russo e Leone. Il Cagliari riacciuffa meritatamente il pareggio negli ultimi minuti della ripresa. Gara valida per la 27ª giornata di campionato. Terzo risultato utile consecutivo per i rossoblù. Torna titolare Delpupo in “prestito” dalla prima squadra, dopo aver saltato le ultime tre partite causa infortunio.

Pronti via ed il Sassuolo si porta avanti di due reti, grazie ai gol di Russo e Leone. Lo stesso Leone sfiora la doppietta personale al 33º. Il secondo tempo si apre con una doppia ghiotta occasione per i rossoblù. Prima con Delpupo, il cui tiro al esce di poco. Poi Vinciguerra impegna Zacchi che devia in corner. Griger al 71’ si divora la rete del 2-1, dopo un batti e ribatti, tira fuori a porta sguarnita, occasione colossale sprecata dagli ospiti.

Al’ 81’ minuto il Cagliari accorcia le distanze: punizione velenosa di Carboni che non viene spizzata da nessuno ed entra in porta. Ottava rete in stagione per il numero 8, sette in campionato più una in Coppa Italia. Passano tre minuti e i rossoblù sfiorano il pari, Konate apparecchia per Griger, che calcia da ottima posizione, Zacchi in due tempi sventa la minaccia. Il pareggio arriva al 86º con Veroli. Calcio d’angolo perfetto battuto da Carboni, il centrale difensivo svetta più in alto di tutti trovando il definitivo 2-2. Terza rete nel torneo per il numero 15, seconda consecutiva dopo quella alla Juventus.

Il Cagliari sale a 33 punti, rimanendo nella zona calda dei playout, in attesa dei risultati di stasera e domani delle dirette concorrenti. Il Sassuolo rimane sesto a quota 43. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica 23 aprile ad “Asseminello” contro l’Udinese.

