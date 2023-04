Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane, che – ad Asseminello – supera il Cesena per 2-1.

Gara valida per la 29ª giornata di campionato. Quinto risultato utile di fila per i rossoblù che salgono al 12º posto in classifica con 39 punti, insieme a Bologna, Sampdoria ed Inter. Sono sette in punti di vantaggio dall’Atalanta che occupa il quartultimo posto che vorrebbe dire playout salvezza. Sampdoria, Inter e Atalanta hanno giocato però una partita in meno.

Indisponibili l’infortunato Carboni e lo squalificato Vinciguerra. Pronti via e dopo un minuto i padroni di casa sono già in vantaggio con Delpupo su assist di Zallu. Secondo timbro consecutivo per l’italo-argentino. Al 7º è già 2-0. Questa volta è Delpupo ad inventare, il numero 80 serve Idrissi che supera Galassi. Prima rete in campionato per il terzino sinistro. Il Cesena se pur già retrocesso non molla e accorcia le distanze a fine primo tempo con Gessaroli. La ripresa si apre con un legno per parte, colpiti da Pulina e Polli. Al 67’ il Cagliari rimane in dieci uomini, a causa dell’espulsione per doppio giallo di Konate. Nonostante il forcing finale del Cesena con un uomo in più, la difesa del Cagliari regge l’urto. Anzi sono proprio i padroni di casa ad andare vicini in più occasioni alla rete del 3-1.

Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica 7 maggio in trasferta contro l’Atalanta, fischio d’inizio fissato alle 15.

