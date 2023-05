Tre giornate al termine della stagione regolare del prestigioso “Primavera 1”. In seguito alle ultime due sconfitte consecutive, si è assottigliato ad un solo punto di vantaggio il distacco dai playout del Cagliari guidato dalla coppia Battilana-Pisacane. I rossoblù torneranno in campo domani in trasferta contro la Roma, con fischio d’inizio alle 12, in un match valido per la 32esima giornata di campionato. Non ci sarà lo squalificato Veroli. All’andata si imposero i sardi per 2-1 grazie alla doppietta di Carboni.

Capitan Palomba e compagni hanno 39 punti in classifica e si trovano al quintultimo posto. L’Atalanta, vittoriosa nell’ultimo turno a Frosinone, si è portata a quota 38. I bergamaschi in questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli. La lotta per la salvezza diretta è ancora apertissima. La Roma, quinta a 51, è in piena zona playoff scudetto.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

